قمّة موسعة كانت ستعقد قبل استشهاد السنوار.. ماذا ستناقش؟

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أفاد مصدر دبلوماسي عربي لقناة LBCI بأن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قد يؤدي إلى إمكانية الوصول إلى حل سريع في غزة على الأقل من خلال صفقة تبادل ووصول قادة معتدلين لقيادة حماس والذين قد يقبلون بحل الدولتين.وكشف المصدر أنه قبل استشهاد السنوار "كان هناك عمل لعقد قمة موسعة لرؤساء الدول وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات من السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن مع إمكانية دعوة تركيا وباكستان ونقاش متقدم حول إمكانية عقد القمة في الأردن أو قطر".وأكد أن القمة ستناقش مجموعة من الحلول المقترحة ليوم ما بعد الحرب ومصير الانظمة الحاكمة في غزة ولبنان ومسار دعم الجيش اللبناني وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية والأطراف المعنية بدأت في تشكيل رؤى واضحة لمواجهة مشاريع التهجير.