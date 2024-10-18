Advertisement

لبنان

قمّة موسعة كانت ستعقد قبل استشهاد السنوار.. ماذا ستناقش؟

Lebanon 24
18-10-2024 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1264322-638648428381374604.png
Doc-P-1264322-638648428381374604.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مصدر دبلوماسي عربي لقناة LBCI بأن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قد يؤدي إلى إمكانية الوصول إلى حل سريع في غزة على الأقل من خلال صفقة تبادل ووصول قادة معتدلين لقيادة حماس والذين قد يقبلون بحل الدولتين.
Advertisement

وكشف المصدر أنه قبل استشهاد السنوار "كان هناك عمل لعقد قمة موسعة لرؤساء الدول وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات من السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن مع إمكانية دعوة تركيا وباكستان ونقاش متقدم حول إمكانية عقد القمة في الأردن أو قطر".

وأكد أن القمة ستناقش مجموعة من الحلول المقترحة ليوم ما بعد الحرب ومصير الانظمة الحاكمة في غزة ولبنان ومسار دعم الجيش اللبناني وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية والأطراف المعنية بدأت في تشكيل رؤى واضحة لمواجهة مشاريع التهجير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:41 | 2024-10-18
06:04 | 2024-10-18
06:01 | 2024-10-18
06:00 | 2024-10-18
05:59 | 2024-10-18
05:58 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24