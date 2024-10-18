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لبنان

بري دعا الى جلسة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين الثلاثاء المقبل

Lebanon 24
18-10-2024 | 03:28
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يعقد مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي، جلسة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وعملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء المقبل.
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