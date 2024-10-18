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لبنان

الحرارة دون معدلاتها الموسمية.. إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
18-10-2024 | 03:32
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع رياح ناشطة تشتد احيانا في الفترة المسائية (45 كلم/س) يرتفع معها موج البحر مع انخفاض اضافي و بسيط بدرجات الحرارة و التي تكون دون معدلاتها الموسمية.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير من ارتفاع موج البحر هذا اليوم الجمعة والذي قد يتخطى ارتفاعه المتر ونصف المتر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  
قليل الغيوم مع  رياح ناشطة و انخفاض بدرجات الحرارة و بنسبة الرطوبة .

السبت:  
قليل الغيوم ورياح ناشطة تشتد احيانا في الفترة المسائية (45 كلم/س) يرتفع معها موج البحر مع انخفاض اضافي و بسيط بدرجات الحرارة و التي تكون دون معدلاتها الموسمية.

الأحد:  
قليل الغيوم مع رياح ناشطة تشتد احيانا (45 كلم/س) يرتفع معها موج البحر مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.

الإثنين:  
قليل الغيوم مع رياح ناشطة تشتد احيانا (45 كلم/س) يرتفع معها موج البحر مع انخفاض بسيط بدرجات -الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 13الى 21 درجة، في الداخل من 14 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية:  شمالية الى شمالية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.
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