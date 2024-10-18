الحرارة دون معدلاتها الموسمية.. إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع رياح ناشطة تشتد احيانا في الفترة المسائية (45 كلم/س) يرتفع معها موج البحر مع انخفاض اضافي و بسيط بدرجات الحرارة و التي تكون دون معدلاتها الموسمية.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.تحذير من ارتفاع موج البحر هذا اليوم الجمعة والذي قد يتخطى ارتفاعه المتر ونصف المتر.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة:قليل الغيوم مع رياح ناشطة و انخفاض بدرجات الحرارة و بنسبة الرطوبة .السبت:قليل الغيوم ورياح ناشطة تشتد احيانا في الفترة المسائية (45 كلم/س) يرتفع معها موج البحر مع انخفاض اضافي و بسيط بدرجات الحرارة و التي تكون دون معدلاتها الموسمية.الأحد:قليل الغيوم مع رياح ناشطة تشتد احيانا (45 كلم/س) يرتفع معها موج البحر مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.الإثنين:قليل الغيوم مع رياح ناشطة تشتد احيانا (45 كلم/س) يرتفع معها موج البحر مع انخفاض بسيط بدرجات -الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 13الى 21 درجة، في الداخل من 14 الى 25 درجة.-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.