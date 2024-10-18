عملية فرار من سجن في عكار فجر اليوم.. إليكم تفاصيل ما حصل

تمكن فجر اليوم 5 سجناء من الهروب من مخفر بلدة بينو - عكار، حسب مندوبة "لبنان24".

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وقد علم أن دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف سجينين فيما العمل مستمر لناحية تمشيط المنطقة وجوارها وتعقب الآخرين تمهيداً لتوقيفهم، وسط اجراءات امنية مشددة وحواجز ثابتة تقوم بها القوى الامنية في القرى المجاورة لبلدة بينو.وافادت مصادر أمنية ان السجينين الفارين هم اشقاء، بينما باقي السجناء هم أقارب.