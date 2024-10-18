Advertisement

لبنان

"حزب الله" وإسرائيل أعلناها... هكذا ستنتهي الحرب

كارل قربان Karl Korban

|
Lebanon 24
18-10-2024 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1264361-638648451798545153.jpeg
Doc-P-1264361-638648451798545153.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
لا يبدو أنّ المحادثات والإتّصالات الديبلوماسيّة ستُفضي إلى وقف إطلاق النار في لبنان، كذلك، فإنّ المناداة بتطبيق القرار 1701 لن تكون أيضاً الحلّ في وضع حدٍّ للمعارك بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، لأنّ الحكومة الإسرائيليّة تُريد تحسين شروطها عبر استمرار الحرب، كما أنّ "المقاومة الإسلاميّة" تُعطي أولوية للميدان لصدّ التوغّل البريّ كيّ يخرج "الحزب" منتصراً ويكون في وضع قويّ لفرض شروطه في المفاوضات.
Advertisement
 
وقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت صراحة أنّ إسرائيل لن تُوقف حربها إلّا "تحت النار" في إشارة إلى أنّها ستستمرّ في عمليتها العسكريّة في لبنان من دون ضوابط، كما أنّ "حزب الله" أيضاً أعلن على لسان الشيخ نعيم قاسم أنّ الكلمة ستكون للميدان وأنّ استراتيجيّة "المقاومة" باتت إيلام العدوّ.
 
وأمام تصريح كلٍّ من قاسم وغالانت، فإنّه من الواضح أنّ الحرب قد تطول ولن تنتهي إلّا بتسوية تفرضها نتائج الحرب، فإذا قاوم "حزب الله" ومنع إسرائيل من تحقيق أهدافها، فإنّ المعارك ستنتهي وفق شروطه ولن ينسحب من خطوط القتال الحدوديّة كما تتمنّى تل أبيب، أمّا إذا استطاع جيش العدوّ التقدّم عبر تدمير البلدات الجنوبيّة بشكل كامل والدخول إلى أنفاق "الحزب"، كما يزعم منذ أيّام، فإنّه سيدّعي أنّه حقّق إنجازاً كبيراً ولن يضع حدّاً للحرب وللقصف والغارات إلّا وفق شروطه.
 
وفي ما يتعلّق بـ"حزب الله"، فإنّه تلقى ضربات كثيرة خلال الشهر الماضي بدأت بتفجيرات "البيجر" واغتيال إسرائيل لأبرز قياداته وفي مقدّمتهم السيد حسن نصرالله مع بقاء مصير هاشم صفي الدين غير معروف، ما اعتبرته الحكومة الإسرائيليّة أنّه إنجازٌ عسكريّ لها، وخصوصاً وأنّها لا تزال تشنّ سلسلة غارات عنيفة جدّاً يتخطّى عددها الـ200 في بعض الأيّام. لذا، وجد "الحزب" أنّ أفضل فرصة له لتعويض الخيبات التي مُنِيَ بها نتيجة إسناده لغزة ولحركة "حماس" هي في الميدان، حيث لا يزال يُشدّد على أنّه جاهزٌ ومستعدٌّ لسيناريو الغزو البريّ الإسرائيليّ، الذي يُعطيه الأفضليّة وخصوصاً وأنّه يُحارب في مناطق وتضاريس ليست غريبة عنه بتاتاً.
 
في المقابل، رغم كلّ الدمار الذي ألحقته إسرائيل بالعديد من المناطق اللبنانيّة بدءاً من الجنوب وصولاً إلى البقاع والضاحية الجنوبيّة، فإنّ الجيش الإسرائيليّ يُدرك جيّداً أنّ غاراته لن تكون أبداً الحلّ في القضاء على "حزب الله" أو على ترسانته الصاروخيّة. ولهذا السبب، أعلنت تل أبيب عن إطلاق حملتها العسكريّة البريّة في لبنان بهدف الوصول إلى مخازن أسلحة "الحزب" وأنفاقه بهدف تدميرها، هكذا تستطيع التأكّد من أنّها ضربت بالفعل قدرات "المقاومة".
 
وفي هذا الصدد أيضاً، يعمد العدوّ إلى استهداف المدنيين وخصوصاً في بيئة "حزب الله" كيّ يزيد من الضغوط على "المقاومة" ويحمّلها تبعات قصفه ومجازره. وعلى الرغم من تدهور الأوضاع الميدانيّة، فإنّ التوصّل إلى اتّفاق عبر الديبلوماسيّة لا يزال مستبعداً، اذ إنّ الجهود الدوليّة ليست جادة لأنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة لا تضغط بشكل فعّال على بنيامين نتنياهو، وهي لا تزال تمدّ تل أبيب بالأسلحة التي تُريدها لإكمال حربها على "الحزب" وعلى "حماس" ولتوجيه الضربات إلى سوريا وإيران واليمن، بالتوازي مع إسناد واشنطن وبريطانيا لإسرائيل في استهداف مواقع الحوثيين.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

كارل قربان Karl Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:41 | 2024-10-18
06:04 | 2024-10-18
06:01 | 2024-10-18
06:00 | 2024-10-18
05:59 | 2024-10-18
05:58 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24