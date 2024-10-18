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لبنان

سقط في البحر.. انفجار جسم غريب قبالة الناقورة

Lebanon 24
18-10-2024 | 04:37
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إنفجر جسم غريب قبالة الناقورة  وسقط في البحر قبل قليل.

وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، انبعث دخان في عرض البحر لجهة الناقورة قبالة صور.   
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الناقورة

جسم غريب

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