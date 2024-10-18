Advertisement

لبنان

سينتيا حبيش دعت الى مساعدة النازحين إلى عكار

Lebanon 24
18-10-2024 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1264405-638648493529991253.jpg
Doc-P-1264405-638648493529991253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 دعت رئيسة "مؤسسة اجيال للتنمية" سينتيا قرقفي حبيش، الى"تضافر الجهود بين الجميع من اجل الوقوف مع اهلنا الوافدين الى عكار من جراء العدوان الاسرائيلي".

وقالت خلال لقاء مع هيئات شبابية عكارية ان "العمل الجبار للقطاع الاهلي في عكار يشكرون عليه، اذ اثبت كما دائما ان عكار مساحات رحبة للوطنية الصادقة والعيش الواحد".
Advertisement

وشكرت حبيش "الدول التي سارعت الى ارسال المساعدات وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية و قطر والامارات وجمهوية مصر  العربية وفرنسا وغيرها، وطالبت  ب"ضرورة الاسراع بالوصول الى وقف اطلاق النار وايقاف الة القتل والدمار والتهجير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:41 | 2024-10-18
06:04 | 2024-10-18
06:04 | 2024-10-18
06:01 | 2024-10-18
06:00 | 2024-10-18
05:59 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24