سينتيا حبيش دعت الى مساعدة النازحين إلى عكار

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دعت رئيسة "مؤسسة اجيال للتنمية" سينتيا قرقفي حبيش، الى"تضافر الجهود بين الجميع من اجل الوقوف مع اهلنا الوافدين الى عكار من جراء العدوان الاسرائيلي".وقالت خلال لقاء مع هيئات شبابية عكارية ان "العمل الجبار للقطاع الاهلي في عكار يشكرون عليه، اذ اثبت كما دائما ان عكار مساحات رحبة للوطنية الصادقة والعيش الواحد".وشكرت حبيش "الدول التي سارعت الى ارسال المساعدات وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية و قطر والامارات وجمهوية مصر العربية وفرنسا وغيرها، وطالبت ب"ضرورة الاسراع بالوصول الى وقف اطلاق النار وايقاف الة القتل والدمار والتهجير".