ميلوني من السرايا: نعمل جميعا من أجل وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني: "إنني فخورة لأنني أوّل رئيسة حكومة تزور لبنان منذ بدء الحرب".

وفي كلمة لها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي، أضافت: "نعمل جميعا من أجل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان".

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وتوجهت بالشكر لجميع الجنود المنتشرين في اليونيفيل الذين ساهموا في الاستقرار بين لبنان واسرائيل.

وأكدت أن "استهداف اليوينفيل غير مقبول".

وتابعت ميلوني: "يجب تعزيز اليونيفيل والجيش اللبناني".

وقالت: "توافقت مع ميقاتي على تطبيق القرار 1701"، لافتة إلى أنه "يجب أن لا يكون في منطقة جنوب الليطاني أي تواجد عسكريّ غير الجيش اللبناني واليونيفيل".

وأكدت أن "إيطاليا مستعدّة لتأمين كلّ المساعدة إذا طلب منها ذلك"، وأضافت أن "إيطاليا ملتزمة في موضوع النازحين وعودتهم إلى سوريا طوعيا".

وفي الختام، أكدت ميلوني لميقاتي أن لبنان بإمكانه الاعتماد دوما على إيطاليا.