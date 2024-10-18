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لبنان

بالمدفعيّة والصواريخ... "حزب الله" استهدف تجمعات لجنود العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
18-10-2024 | 10:53
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "‏استهدف للمرة الثانية تجمعاً ‏لقوات العدوّ الإسرائيلي عند عبارة كفركلا بقذائف المدفعية".
 
 
كما أفاد أنّه "‏استهدف تجمعاً ‏لقوات العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بصلية ‏صاروخية". 
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