بالمدفعيّة والصواريخ... "حزب الله" استهدف تجمعات لجنود العدوّ الإسرائيليّ

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "‏استهدف للمرة الثانية تجمعاً ‏لقوات العدوّ الإسرائيلي عند عبارة كفركلا بقذائف المدفعية".



Advertisement كما أفاد أنّه "‏استهدف تجمعاً ‏لقوات العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بصلية ‏صاروخية".