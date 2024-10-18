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لبنان
الابيض وياسين تسلما مساعدات باكستانية.. ماذا تضمنت؟
Lebanon 24
18-10-2024
|
11:17
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تسلم وزيرا الصحة والبيئة فراس الابيض وناصر ياسين، في "مجمع البيال"، الهبة الباكستانية المحملة بمئة طن من المساعدات الإنسانية الاغاثية من ضمنها خمسون طنا من المساعدات الطبية، بحضور سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر، رئيس جمعية الخدمة الباكستانية غير الحكومية حافظ الرحمن ونائب رئيس الجمعية اللواء الطيار المتقاعد أرشاد محمود.
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وفي كلمة له، شكر ياسين دولة باكستان "الشقيقة والصديقة على هذا الدعم الإنساني الطبي والإغاثي بسعي من السفارة والهيئات الباكستانية الذين قاموا بشكل سريع بإرسال هذه المساعدة"، مشيرا إلى "مساعدات باكستانية إضافية ستصل الى لبنان وفق ما قاله السفير الباكستاني".
وقال: "لبنان وباكستان دولتان صديقتان وشقيقتان منذ زمن"، مقدرا "هذه الوقفة مع لبنان في الظروف الصعبة، على أمل الخروج منها بوقف اطلاق النار"، وقال: "أعرف دعمكم السياسي لوقف هذا العدوان على لبنان".
من جهته، أكد رئيس مؤسسة الخدمات الباكستانية غير الحكومية أن "شعب دولة باكستان يشعر بالمآسي التي يعانيها الشعب اللبناني خلال هذه الحرب"، وقال: "نحن منذ اليوم الاول لاندلاعها كنا نخطط لارسال مساعدات انسانية للبنان، واستطعنا ارسال طائرة بالامس على متنها 100 طن من تلك المساعدات، من ضمنها 50 طنا من الادوية".
اضاف: "هذه الشحنة ليست الاخيرة وسنستمر في ارسال المساعدات بعدما حصل من طاقة دعم من وزارتكم، وهذا الامر من دواعي سرورنا لاننا سنرسل المزيد من المساعدات الى لبنان في المستقبل القريب باذن الله".
وتابع: "نحن قررنا ارسال طائرة اضافية الاسبوع المقبل، ستحمل على متنها الادوية المطلوبة والمزيد من الاحتياجات".
وعن رسالته للبنان، قال: "رسالتي التي اوجهها عبر جمعية الخدمة الباكستانية وشعب باكستان وحكومتها، اننا نشعر بما يواجهه اللبنانيون ونحن لن نترككم لوحدكم وسنستمر في دعمكم الانساني الى ان تضع الحرب اوزارها ويعود النازحون الى مناطقهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي".
بدوره، قال وزير الصحة: "انها الشحنة الاولى وليست الاخيرة التي تصل الى لبنان وتحتوي على حوالي التسعين طنا من المواد الطبية والاغاثية، وفي الاجمال تتضمن خمسين طنا من الادوية من بينها أدوية للسعال وغيرها ويتم توزيعها على النازحين".
اضاف: "كما قلت في المؤتمر الصحافي صباحا، أكرر وأطمئن اهلنا ان الدواء متوفر ويوزع بسرعة وسيصل الى اهلنا النازحين والى المحتاجين".
وتابع: "هناك رسالة تضامن قوية تجاه لبنان، فالدول كلها عبرت عن تضامنها مع الشعب اللبناني في هذا العدوان عليه، انه دعم مادي مهم جدا لانه يسهم في مساعدة الفرق الطبية والاسعافية كي تقوم بواجباتها لناحية توزيع الادوية والخدمات الطبية على اهلنا".
وردا على سؤال عن المساعدات الاخرى مثل الخيم والمستلزمات الغذائية لمراكز الايواء، قال الابيض: "في خطوة اولى نقوم بعملية الفرز، وقد طلبت الحكومة اللبنانية ان يكون هناك توازن، اي ان يكون هناك جزء صحي، ولكن المعروف ان الاهالي في مراكز الايواء يحتاجون الى امور حياتية كثيرة. لذلك نحرص على ان يكون هناك مساعدات غذائية او مواد جاهزة للاكل وكذلك مواد للتنظيف والتعقيم وغيرها".
أما السفير الباكستاني فبدوره قال: "اليوم تلقينا اول دفعة من المساعدات الانسانية لاخوتنا في لبنان من شعب باكستان ومن الدولة الباكستانية وهي عبارة عن 100 طن، تم جمعها بالتعاون ما بين لجنة ادارة الكوارث لدى السلطات الباكستانية وجمعية الخدمة في البلاد بالتنسيق مع الدولة اللبنانية والوزارات المختصة".
اضاف: "رئيس وزراء باكستان أطلق تلك المساعدات لشعبي لبنان وغزة، كما تم الطلب من الباكستانيين سواء الذين يعيشون في داخل البلاد او خارجها، المساهمة في تمويل تلك المساعدات، وهذا يؤكد ان حكومتنا لن تترك الشعبين اللبناني والغزاوي، وهذه اول دفعة من المساعدات التي تشمل الى جانب الادوية الاغذية واللحوم والخيام وغيرها ستذهب الى مراكز الايواء، وآمل أن نرسل لاحقا دفعات اخرى من باكستان الى لبنان".
وتابع: "الدولة الباكستانية تؤكد وقوفها الى جانب لبنان وشعبه ولن تتركه وحيدا، وهي دائما تؤكد حفاظها على سيادة لبنان وعلى حق شعبه العيش بسلام وسنكمل بموقفنا هذا".
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