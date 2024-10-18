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لبنان

دبابات إسرائيلية قطعت طريق رميش.. وهذا ما حصل بعدها!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-10-2024 | 12:06
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كشف سكانٌ من بلدة رميش في جنوب لبنان عبر "لبنان24"، اليوم الجمعة، أنّ دبابات إسرائيلية قطعت الطريق على الحدود بين رميش وعيتا الشعب لفترة وجيزة.
وذكر عددٌ من الأهالي أن القوة الإسرائيلية انسحبت إلى عيتا الشعب من دون أن تدخل رميش على الإطلاق.
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لبنان

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