دبابات إسرائيلية قطعت طريق رميش.. وهذا ما حصل بعدها!

كشف سكانٌ من بلدة رميش في جنوب لبنان عبر "لبنان24"، اليوم الجمعة، أنّ دبابات إسرائيلية قطعت الطريق على الحدود بين رميش وعيتا الشعب لفترة وجيزة.

وذكر عددٌ من الأهالي أن القوة الإسرائيلية انسحبت إلى عيتا الشعب من دون أن تدخل رميش على الإطلاق.