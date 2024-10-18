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لبنان

بوحبيب اتصل بنظيره المصري وبحث معه مساعي وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

Lebanon 24
18-10-2024 | 12:14
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أجرى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مصر بدر عبد العاطي بحثا في خلاله في الجهود والمساعي التي تقوم بها القاهرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة الى مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.
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وشكر الوزير بو حبيب مصر على دعمها الكبير للبنان ووقوفها الدائم الى جانبه، وعلى الدور الذي تضطلع به مع دول عربية أخرى ودول غربية في سبيل التوصل الى وقف لاطلاق النار.
 
كذلك، شكر بوحبيب مصر على دورها الانساني الكبير في لبنان من خلال المساعدات الطبية والاغاثية التي تقدّمها للشعب اللبناني.
من جهته، أكد الوزير عبد العاطي أن مصر تسعى بكل قوة لوقف اطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، ولوضع حدّ للشغور الرئاسي.
 
وشدد عبد العاطي على أنه ليس من حق أي طرف خارجي وضع فيتو على أي مرشح رئاسي يتوافق عليه اللبنانيون، أو فرض أي مرشح عليهم.
 
 
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