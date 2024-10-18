الجميّل عن النازحين السوريين: عودتهم يؤكد أن وجودهم في لبنان سببه اقتصادي

أشار رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، اليوم الجمعة إلى أنّ "لبنان اليوم رهينة صراع لا علاقة له به، صراع إسرائيلي إيراني على أرض لبنان أدى إلى تدمير الدولة واليوم رئاسة الجمهورية رهينة بيد إيران وطالما لم تقرّر الإفراج عن لبنان فلن تفرج عن الرئاسة".

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تابع الجميّل في حديث له عبر "العربية": "اللبنانيون يدفعون الثمن من خراب ودمار ونزوح وكل ذلك لتستمر إيران في نفوذها بوضع يدها على لبنان وليستمر حزب الله في الدفاع عن إيران. قبل زيارة وزير خارجية إيران كانت الأصوات القريبة من حزب الله تناشد بوقف إطلاق النار والأمور كانت ذاهبة باتجاه إيجابي ولكن بعد اغتيال قيادات حزب الله أصبحت إيران تديره مباشرة وبات قرار ه بالخروج من الحرب بيد إيران أكثر من أي وقت مضى وهي تريد أن يُدمَّر لبنان ويدفع اللبنانيون الثمن".



تابع الجميّل في حديث له عبر "العربية": "اللبنانيون يدفعون الثمن من خراب ودمار ونزوح وكل ذلك لتستمر إيران في نفوذها بوضع يدها على لبنان وليستمر حزب الله في الدفاع عن إيران. قبل زيارة وزير خارجية إيران كانت الأصوات القريبة من حزب الله تناشد بوقف إطلاق النار والأمور كانت ذاهبة باتجاه إيجابي ولكن بعد اغتيال قيادات حزب الله أصبحت إيران تديره مباشرة وبات قرار ه بالخروج من الحرب بيد إيران أكثر من أي وقت مضى وهي تريد أن يُدمَّر لبنان ويدفع اللبنانيون الثمن".

وحول موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أكّد الجميّل أنّ" موقفه من إيران مهمّ ورحّبنا به، وعلى المجتمع الدولي تلقّف الموقف اللبناني الرسمي والبناء عليه".



تابع: "على الجميع أن يتفهم ما يحصل في لبنان لأن هناك مجزرة حقيقية. ما يصيب لبنان غير مسبوق ونحن بحاجة إلى دعم دولي وعربي"، مضيفاً "خروج عدد كبير من النازحين السوريين وعودتهم إلى سوريا يؤكد ما كنا نقوله من أن وجودهم في لبنان سببه اقتصادي".