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لبنان

جريمة تهز منطقة في المتن.. هجومٌ وإطلاق نار وسقوط قتيل!

Lebanon 24
18-10-2024 | 13:05
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أقدم كل من المدعو "ر.ح" وشقيقه المدعو "ع.س"، مساء اليوم الجمعة، على محاولة سرقة المدعو "ج.م" داخل بورة كسر تعود له في منطقة النبعة قضاء المتن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وأثناء التصدي للشقيقين المذكورين من قبل "ج.م"، حصل عراك وتضارب بالأيدي بينهم أصيب الأخير بطعنة سكين في وجهه.
 
وإثر ذلك، قام "ج.م" بإحضار سلاحه الحربي وإطلاق النار باتجاه الشقيقين، ما أسفر عن مقتل "ر.ح" وإصابة شقيقه بطلق نار في كتفه.
 
وعلى الفور، حضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية ومخابرات الجيش وباشروا باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما فرّ مُطلق النار إلى جهة مجهولة والعمل جارٍ على تعقبه تمهيداً لتوقيفه.

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