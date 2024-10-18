تطورات الحرب الإسرائيليّة بين سعد والامين العام للحزب الشيوعي اللبناني

Advertisement

وتمحور اللقاء حول "المستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الحرب الإسرائيليّة على لبنان".كما وتناول المجتمعون "تداعيات هذه الحرب على الصعيد الوطني"، واكدوا أهمية "المعالجات الوطنية لأزمة النزوح وتوفير مقومات الصمود لشعبنا، وهو يواجه أعتى عدوان إجرامي ضد لبنان".وجرى التأكيد على "استثنائية المرحلة وما تحمله من مخاطر"، مشددين على أهمية "الوحدة الوطنية والصمود في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان". (الوكالة الوطنيّة للإعلام)