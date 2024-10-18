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لبنان

تطورات الحرب الإسرائيليّة بين سعد والامين العام للحزب الشيوعي اللبناني

Lebanon 24
18-10-2024 | 13:36
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 استقبل الامين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" النائب اسامة سعد في مكتبه الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب على رأس وفد من الحزب، في حضور وفد قيادي من التنظيم. 
 
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وتمحور اللقاء حول "المستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الحرب الإسرائيليّة على لبنان".
 
كما وتناول المجتمعون "تداعيات هذه الحرب على الصعيد الوطني"، واكدوا أهمية "المعالجات الوطنية لأزمة النزوح وتوفير مقومات الصمود لشعبنا، وهو يواجه أعتى عدوان إجرامي ضد لبنان". 
 
وجرى التأكيد على "استثنائية المرحلة وما تحمله من مخاطر"، مشددين على أهمية "الوحدة الوطنية والصمود في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان". (الوكالة الوطنيّة للإعلام) 
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