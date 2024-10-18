منذ الصباح حتّى الساعة.. إليكم المهمات التي نفذها عناصر الدفاع المدني

Advertisement

محافظة الجنوب :- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة دبعال، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى، على تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن مفقودين في الموقع المستهدف.وقد أسفرت العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني عن انتشال جثماني شهيدين من تحت الانقاض.- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهابية، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى، على تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن مفقودين في الموقع المستهدف. وقد أسفرت العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني عن انتشال جثماني شهيدين من تحت الانقاض.- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى من ٣ طبقات في بلدة جويا عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق امتد الى مساحات واسعة من محيط الموقع المستهدف. توازياً عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع الهيئات المحلية، على سحب ٣ جرحى وانتشال جثامين ٣ شهداء. ولا تزال عمليات البحث ورفع الانقاض مستمرة للعثور على مفقود.خدمات عامة :- حفر مقابر جماعية بالتعاون مع جهات أخرى لدفن جثامين ٩ شهداء (وديعة) في قطعة أرض مستحدثة للدفن في محلة السهيلة في بلدة جويا.- إعادة فتح طريق الناقورة بعد ان قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة.محافظة النبطية :- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حبوش عمل عناصر الدفاع على اطفاء النيران التي اندلعت في الموقع المستهدف. توازيا عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جثمان شهيد وجريح من تحت الانقاض.- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جريح من تحت الانقاض.- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زفتا عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جريح من تحت الانقاض.- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفررمان عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جثماني شهيدين من تحت الانقاض.محافظة بعلبك :إطفاء:في بلدة سرعين الرملية:- جرار زراعي(عدد ١)- سيارات (عدد ٣)في بلدة تمنين الفوقا:- أعشاب (عدد ١)في بلدة يونين:- أعشاب (عدد ١)خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق". (الوكالة الوطنيّة للإعلام)