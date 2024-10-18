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لبنان

بملايين الدولارات.. هذه قيمة "خسائر الكهرباء" في لبنان جراء الحرب

Lebanon 24
18-10-2024 | 15:57
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قال وزير الطاقة وليد فياض إن "الأضرار في قطاع المياه والطاقة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، تساوي 440 مليون دولار"، معلناً أن الأضرار في شبكة الكهرباء والمياه توازي الـ120 مليون دولار.
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال فياض: "اليوم، لم نعد نستطع أن نجبي الفواتير المستحقة في قطاع المياه والكهرباء لأن الناس نزحت من مناطقها بسبب العدوان الاسرائيلي".

وأضاف: "الأولوية الكبرى التي نعوّل عليها بالنسبة للمجتمع الدولي والضغط الذي نريده منه هو موضوع وقف اطلاق النار الذي يعدّ أولوية قصوى قبل المساعدات وقبل أي شيء".

واعتبر وزير الطاقة أنه "يجب أن نسعى عبر الحكومة ورئيسها والبرلمان ورئيسه والكتل النيابية لوقف اطلاق النار لأنه الأولوية الكبرى، قائلا: "لا أتوقع أن يكون قريباً".

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