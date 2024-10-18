آخرها قرب أوتوستراد صور - صيدا.. غارات جديدة تستهدف الجنوب

نفذ العدو الإسرائيلي، مساء الجمعة، سلسلة غاراتٍ جديدة استهدفت سلسلة من المناطق في جنوب لبنان.

واستهدف العدو الإسرائيلي على دفعتين منطقة محاذية لجامعة فينيسيا على أوتوستراد صور - صيدا، فيما طالت غارات أخرى الأطراف الشرقية لبلدة أنصارية.

Advertisement

أيضاً، استهدف العدو الإسرائيلي بلدة مجدلزون، كما قصف بواسطة سلاح المدفعية بلدة كفرشوبا، فيما أغار على بلدات كفركلا، الخيام وشمع.

وكان الجيش الإسرائيلي هاجم خلال ساعات المساء مناطق بيت ليف، برعشيت، ياطر، صفد البطيخ، كفرا، حانين، صربين، زوطر الشرقية، بنت جبيل، حولا، عيتا الشعب، القوزح وحداثا.