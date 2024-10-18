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لبنان
عراقجي عن لبنان: هناك قلق إقليمي مشترك بشأن خطر النزاع
Lebanon 24
18-10-2024
|
16:35
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أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم الجمعة أن "هناك قلق إقليمي مشترك بشأن خطر النزاع في لبنان واتساع نطاق الحرب في المنطقة".
تابع: "نعمل بالوسائل الدبلوماسية للحد من زيادة التوتر في المنطقة والسيطرة على الوضع الحالي". (الجزيرة)
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