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لبنان

عراقجي عن لبنان: هناك قلق إقليمي مشترك بشأن خطر النزاع

Lebanon 24
18-10-2024 | 16:35
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أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم الجمعة أن "هناك قلق إقليمي مشترك بشأن خطر النزاع في لبنان واتساع نطاق الحرب في المنطقة".

تابع: "نعمل بالوسائل الدبلوماسية للحد من زيادة التوتر في المنطقة والسيطرة على الوضع الحالي". (الجزيرة) 
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