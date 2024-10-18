عراقجي عن لبنان: هناك قلق إقليمي مشترك بشأن خطر النزاع

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم الجمعة أن "هناك قلق إقليمي مشترك بشأن خطر النزاع في لبنان واتساع نطاق الحرب في المنطقة".



تابع: "نعمل بالوسائل الدبلوماسية للحد من زيادة التوتر في المنطقة والسيطرة على الوضع الحالي". (الجزيرة)

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