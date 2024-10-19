"عبر الجو".. لبنانيون ينزحون إلى هذه الدولة

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يتحضّر مئات اللبنانيين خلال الفترة الحالية للانتقال إلى إيران عبر الجو، وذلك في إطار نزوحهم من لبنان ريثما تنتهي الحرب.وتبين أن الكثيرين أيضاً سعوا للإنتقال أيضاً إلى طهران بغية استكمال علاجاتهم الطبية كون المستشفيات التي كانوا يتلقون العناية الطبية فيها قد جمّدت بعض الأنشطة الطبية حالياً باستثناء تلك الطارئة.