معالم لبنان الاثرية مهددة واجتماع طارئ للاونيسكو للبحث في تأمين الحماية لها



ليل الإثنين - الثلاثاء، طالت الغارات الإسرائيلية بلدات قليا في البقاع الغربي وحوش السيد علي في الهرمل ومنطقة جرماش على الحدود اللبنانية السورية ودورس وشعت والنبي شيت وأطراف أبلح ورياق وسهل الفرزل ويونين والعين والكرك في قضاء زحلة.

Advertisement وفجرا، تعرضت مدينة بعلبك وقرى القضاء لسلسلة غارات إسرائيلية، والأعنف بينها كانت لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، عند محلة "قبة دورس"، التي دمّرت أحد المباني وألحقت أضراراً مادية كبيرة بالأبنية والمحال والمؤسسات المجاورة، ومن ضمنها مستشفى المرتضى الذي خرج من الخدمة. تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان وتتوسع دائرة الاستهدافات مع بلوغ الحرب أسبوعها الثالث، والاجرام الاسرائيلي ما زال يقضي على "معالم" اعتاد عليها الناس طويلاً، منها قبّة منطقة دورس الأثرية.ليل الإثنين - الثلاثاء، طالت الغارات الإسرائيلية بلدات قليا في البقاع الغربي وحوش السيد علي في الهرمل ومنطقة جرماش على الحدود اللبنانية السورية ودورس وشعت والنبي شيت وأطراف أبلح ورياق وسهل الفرزل ويونين والعين والكرك في قضاء زحلة.وفجرا، تعرضت مدينة بعلبك وقرى القضاء لسلسلة غارات إسرائيلية، والأعنف بينها كانت لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، عند محلة "قبة دورس"، التي دمّرت أحد المباني وألحقت أضراراً مادية كبيرة بالأبنية والمحال والمؤسسات المجاورة، ومن ضمنها مستشفى المرتضى الذي خرج من الخدمة.

واكد رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، أن "هناك اضرارا في تاج قبة دورس الاثرية، نتيجة العدوان الذي تعرضت له المنطقة القريبة من القبة ".

وخلال تفقده الأعمال الجارية والأضرار، قال: تسبب العدوان بانهيار قسم من الحجارة العلوية عن التاج وزعزعة أعمدة القبة. علما بأن قلعة بعلبك الأثرية مصنفة من قبل منظمة اليونيسكو ضمن التراث العالمي، وبالتالي هذا يشمل كل ملحقاتها في المواقع الأثرية والتاريخية في مدينة بعلبك".

"قبّة دورس" يعود أصلها إلى عصر الدولة الأيوبية، وهي عبارة عن قبة فوق ثمانية أعمدة من الغرانيت الأحمر، ويقال أن احجارها تعود إلى حطام قلعة بعلبك الأثرية وتقع على يسار مدخل بعلبك الجنوبي (بلدة دورس).

وكانت المنطقة في الماضي عبارة عن مقبرة عظيمة تعود إلى العصر الروماني.