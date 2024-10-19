وقف العدوان والانتخابات الرئاسية.. محور اتصال بوحبيب مع نظيره المصري

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أجرى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا بوزير خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي، بحثا في خلاله في الجهود والمساعي التي تقوم بها القاهرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة الى مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.وشكر بو حبيب مصر على "دعمها الكبير للبنان ووقوفها الدائم الى جانبه"، وعلى "الدور الذي تضطلع به مع دول عربية أخرى ودول غربية في سبيل التوصل الى وقف لاطلاق النار". كما شكرها على "دورها الانساني الكبير في لبنان من خلال المساعدات الطبية والاغاثية".من جهته، أكد عبد العاطي أن "مصر تسعى بكل قوة لوقف اطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، ولوضع حدّ للشغور الرئاسي". وشدد في هذا الشأن على أنه "ليس من حق أي طرف خارجي وضع فيتو على أي مرشح رئاسي يتوافق عليه اللبنانيون، أو فرض أي مرشح عليهم".