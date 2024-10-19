3 شهداء وجريح بغارة للعدو الإسرائيلي على زفتا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على زفتا في جنوب لبنان أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة شخص بجروح.

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