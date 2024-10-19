Advertisement

لبنان

3 شهداء وجريح بغارة للعدو الإسرائيلي على زفتا

Lebanon 24
19-10-2024 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1264885-638649322986732897.jpeg
Doc-P-1264885-638649322986732897.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على زفتا في جنوب لبنان أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة شخص بجروح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: 3 شهداء وجريح جراء غارة للعدو الإسرائيلي على زفتا في جنوب لبنان
lebanon 24
19/10/2024 18:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: غارة إسرائيلية تقطع أوتوستراد زفتا
lebanon 24
19/10/2024 18:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط 4 شهداء جراء الغارة المعادية التي إستهدفت بلدة الدوير
lebanon 24
19/10/2024 18:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
4 شهداء إثر غارة إسرائيلية طالت طيردبا في جنوب لبنان
lebanon 24
19/10/2024 18:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24

زفتا

غارة

شهداء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:08 | 2024-10-19
11:04 | 2024-10-19
11:01 | 2024-10-19
11:00 | 2024-10-19
10:54 | 2024-10-19
10:40 | 2024-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24