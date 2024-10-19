مكتب السيد السيستاني في لبنان: مستمرون بتقديم المساعدات للنازحين

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أعلن مكتب السيد السيستاني في لبنان، في بيان، أن فرقه "استمرت بتقديم المساعدات المادية للنازحين جراء الاعتداءات الصهيونية على لبنان. فبعد تسعة أيام من تغطية مراكز النزوح في شمال لبنان، في أقضية: طرابلس، الضنية، زغرتا، البترون، الكورة، اختتم تقديم المساعدات في قضاء عكار في المراكز التالية:٠ مدرسة مشحا الرسمية٠ مدرسة ضهر الليسينة الرسمية المختلطة٠ مدرسة رحبة الرسمية للصبيان٠ مدرسة رحبة الرسمية للبنات. مركز رحبة البلدي الطبي٠ مدرسة تكريت المهنية٠ مدرسة رفيق الحريري الرسمية - تكريت٠ ثانوية العيون الرسمية٠ مدرسة بينو الرسمية المختلطة".كما أوضح البيان أنه "بعد الانتهاء من محور شمال لبنان من المؤمل ان تتوجه فرق تقديم المساعدات إلى تغطية مراكز النزوح في محور مدينة صيدا وصولا إلى قضاء جزين".