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لبنان

مكتب السيد السيستاني في لبنان: مستمرون بتقديم المساعدات للنازحين

Lebanon 24
19-10-2024 | 03:56
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أعلن مكتب السيد السيستاني في لبنان، في بيان، أن فرقه "استمرت بتقديم المساعدات المادية للنازحين جراء الاعتداءات الصهيونية على لبنان. فبعد تسعة أيام من تغطية مراكز النزوح في شمال لبنان، في أقضية: طرابلس، الضنية، زغرتا، البترون، الكورة، اختتم تقديم المساعدات في قضاء عكار في المراكز التالية: 
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٠ مدرسة مشحا الرسمية

٠ مدرسة ضهر الليسينة الرسمية المختلطة

٠ مدرسة رحبة الرسمية للصبيان

٠ مدرسة رحبة الرسمية للبنات

. مركز رحبة البلدي الطبي

٠ مدرسة تكريت المهنية

٠ مدرسة رفيق الحريري الرسمية - تكريت

٠ ثانوية العيون الرسمية

٠ مدرسة بينو الرسمية المختلطة".

كما أوضح البيان أنه "بعد الانتهاء من محور شمال لبنان من المؤمل ان تتوجه فرق تقديم المساعدات إلى تغطية مراكز النزوح في محور مدينة صيدا وصولا إلى قضاء جزين".
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