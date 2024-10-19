بكلمات مؤثرة.. نائب لبناني ينعى شقيقته الكبرى

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة "إكس": "من قبل أبوك وأمس أمك. اليوم أنت يلي نمتي عا بكير وسكرتي البوابة وطويتي تاريخ مشرف. شقيقتي الكبيرة الحنونة وتاج راسي، المرأة الجبارة والإعلامية المميزة التي رفعت إسم لبنان في الخارج وحملت ترابه. أنا عبد المسيح، المسيح قام يا أختي".

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