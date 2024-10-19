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لبنان

وزير الزراعة تفقد أعمال غربلة وتعقيم القمح الطري

Lebanon 24
19-10-2024 | 04:11
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تفقد وزير الزراعة عباس الحاج حسن يرافقه المدير العام للوزارة ومدير غرفة التجارة والصناعة والزراعه في زحلة وفريق من لجنة الطوارئ في الوزارة، أعمال غربلة وتعقيم القمح الطري من صنف أكساد ١١٣٣ الذي تم شرائه من المزارعين بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس وزحلة، على ان يتم تستكمل العملية بتحضير المعايير وآلية توزيع البذار على المزارعين بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي".
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