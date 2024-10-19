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لبنان

هو نائب قائد منطقة بنت جبيل.. إسرائيل تستهدف قياديا في حزب الله (فيديو)

Lebanon 24
19-10-2024 | 04:27
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زعم الجيش الإسرائيلي انه استهدف نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى ان طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية استهدفت المدعو ناصر عبد العزيز رشيد، نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله يوم أمس الجمعة، مشيرا إلى ان الأخير أشرف على تنفيذ عمليات من منطقة بنت جبيل ضد مواطني دولة إسرائيل.
 
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