هو نائب قائد منطقة بنت جبيل.. إسرائيل تستهدف قياديا في حزب الله (فيديو)

#عاجل القضاء على نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله
🔸قامت طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية بالقضاء على الإرهابي المدعو ناصر عبد العزيز رشيد، نائب قائد منطقة بنت جبيل في منظمة حزب الله الإرهابية، يوم أمس (الجمعة). وكان الإرهابي قد روّج وأشرف على تنفيذ عمليات إرهابية… pic.twitter.com/hToAiD92hA
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024
#عاجل القضاء على نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله
🔸قامت طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية بالقضاء على الإرهابي المدعو ناصر عبد العزيز رشيد، نائب قائد منطقة بنت جبيل في منظمة حزب الله الإرهابية، يوم أمس (الجمعة). وكان الإرهابي قد روّج وأشرف على تنفيذ عمليات إرهابية… pic.twitter.com/hToAiD92hA