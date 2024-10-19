هو نائب قائد منطقة بنت جبيل.. إسرائيل تستهدف قياديا في حزب الله (فيديو)

زعم الجيش الإسرائيلي انه استهدف نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله.



وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى ان طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية استهدفت المدعو ناصر عبد العزيز رشيد، نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله يوم أمس الجمعة، مشيرا إلى ان الأخير أشرف على تنفيذ عمليات من منطقة بنت جبيل ضد مواطني دولة إسرائيل.

#عاجل القضاء على نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله



🔸قامت طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية بالقضاء على الإرهابي المدعو ناصر عبد العزيز رشيد، نائب قائد منطقة بنت جبيل في منظمة حزب الله الإرهابية، يوم أمس (الجمعة). وكان الإرهابي قد روّج وأشرف على تنفيذ عمليات إرهابية… pic.twitter.com/hToAiD92hA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024 Advertisement