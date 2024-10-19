مصادرة مستودعي ذخيرة لحزب الله في ريف دمشق.. ومعلومات تكشف التفاصيل

أفادت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، السبت، بأن الجيش السوري صادر مستودعي ذخيرة لحزب الله في منطقة ريف دمشق.



وتقول المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار تقييد السلطات السورية لحركة عناصر حزب الله والمجموعات الموالية لإيران باتجاه الجولان، وفي حمص ومحيطها، حيث يتم تقييد حركة هذه المجموعات تفادياً للاستهدافات الإسرائيلية.

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