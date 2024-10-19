في طرابلس.. إشكال بين عدد من النازحين السوريين داخل إحدى المدارس

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عملت دورية من مخابرات الجيش على تطويق اشكال بين عدد من النازحين السوريين تخلله عراك وتضارب بالايدي داخل مدرسة مي الرسمية للبنات في محيط بلدية طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ولم يفد عن وقوع إصابات.