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إفتتح رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق مركز ال "Call Center" الذي أشرف على سير العمل في انشائه عضو المجلس البلدي نور الأيوبي، في القصر البلدي بجوار مقر الشرطة البلدية، لمتابعة قضية النزوح في مراكز الايواء وخارجها في طرابلس، وهو تابع لغرفة ادارة الأزمات في بلدية طرابلس.وشارك في حفل الإفتتاح الى جانب الدكتور يمق، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، أمين سر عام محافظة الشمال المنسق العام للجنة إدارة الكوارث في طرابلس والشمال القائمقام ايمان الرافعي، رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، عضوا المجلس االبلدي الدكتور باسل الحاج وتوفيق العتر، رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس الصحافي رامز الفري، الرئيس المؤسس لجمعية كشافة الغد في لبنان عبدالرزاق عواد، وقائد الشرطة البلدية ورؤساء المصالح والدوائر والأقسام في البلدية، ومهتمون.الحجةفي البداية، شرح مسؤول المركز خالد الحجة "أهمية المركز والدور الطليعي المطلوب منه في هذه الأوضاع الصعبة، والذي يمكن ان يلعبه لخدمة طرابلس واهلها ومتابعة قضية النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الصهيوني في لبنان والذين لجؤوا الى طرابلس، إضافة الى تسلم شكاوى المواطنين حول مختلف القضايا في المدينة، وتنظيم داتا شاملة، ووضع تصورات عامة للقضايا الطارئة، والتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة في المدينة من صليب احمر، جهاز الطوارئ والإغاثة، المستشفيات، مراكز الايواء، الجمعيات الفاعلة، والمؤسسات الرسمية والخاصة، وغيرها".أضاف :" أما الخط الساخن على منصة بلدية طرابلس لجنة ادارة الأزمات فهو 06435435 - BBX موصول بعشرة أرقام هاتفية.يمقثم تحدث رئيس البلدية الدكتور يمق، فأكد "حرصه وحرص المجلس البلدي على إطلاق هذا المركز لادارة الأزمات في بلدية طرابلس"،وقال: "لاشك ان هذا المركز سيشكل خطوة إيجابية لمتابعة كل قضايا المدينة، لاسيما قضية الأخوة النازحين الطارئة حاليا، ونحن نشكر كل الذين سهروا لإتمام هذا العمل السادة خالد الحجة ورأفت دحني والموظفين والعمال في بلدية طرابلس الذين شكلوا النواة الأولى لغرفة ادارة الأزمات، وانجزوا اليوم عملهم بالسرعة الفائقة، كما أشكر زملائي أعضاء مجلس بلدية طرابلس الذين وافقوا واخذوا قرارا سريعا بانشاء المركز الذي كان مطروحا سابقا لمتابعة أعمال البلدية فقط، لكن أزمة النازحين طورت الفكرة وعجلت في تنفيذها".اضاف:" كما أشكر الجهات الداعمة، وأولها رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وهو دائما الى جانب البلدية بكل ما نطلبنه لإنجاح العمل، فالشكر له من الجميع، وأن شاء الله هذا العمل يقدم خدمة للإخوان النازحين في مختلف المناطق وتحديدا في طرابلس، وأكيد هناك من يهتم بمراكز الإيواء بحسب خطة لجنة إدارة الكوارث في المحافظة، وهذا المركز جاهز لتقديم خدمات للجنة وللأستاذة إيمان الرافعي، ولكل المؤسسات المحلية والدولية، وطبعا ضمنا الصليب الاحمر والهلال الأحمر وجهاز الإغاثة والطوارئ والجمعيات الفاعلة، وامكانية زيادة أعداد الخطوط الهاتفية، أكثر من عشرة خطوط، واردة اذا كان هناك ضغط على الخطوط العشرة الموجودة، وهنا أشكر هيئة أوجيروا التي فعّلت الخطوط القديمة الخاصة بالبلدية ووضعتها في الخدمة، كما أشكر شركة اللافاجيت التي تبادر دائما الى نظافة كل النقاط المطلوبة، كما أشكر وسائل الإعلام والإعلاميون الذين يواكبون كل الأنشطة في المدينة".دبوسيمن جهته، قال الرئيس دبوسي:" أشكر الرئيس يمق على متابعته وجهوده واهتمامه بكل الأخوة المواطنين وخاصة الأخوة النازحين، ولا شك أن هذا المركز يقدم خدمات للجميع وتتحول الداتا الواردة الى رئيس بلدية طرابلس وهو بدوره يحولها الى جهات الاختصاص لإيجاد حلول مناسبة لها ومعالجة اي مشكل عند أي طرابلسي او نازح او اي موطن من سكان المدينة، كل التقدير والاحترام للرئيس يمق ولكل الحضور الكريم، وأن شاء الله نبقى دائما شركاء في تخفيف وطأة الحياة عن كل المواطنين".الرافعياما القائمقام الرافعي، فقالت:" نحن باسم محافظة لبنان الشمالي وبالتنسيق مع رئيس البلدية الدكتور رياض يمق وبلدية طرابلس وكل الداعمين والذين ينسقون معنا في ظل هذه الأزمة، وأؤكد ان وجود "الكول سنتر" في مدينة بحجم طرابلس هو ضروري جدا وأكثر من ضرورة، ليس من أجل أزمة النزوح، التي نعاني منها، فقط، بل لكل الأزمات، وان شاء الله يبقى عمله مستدام ويقدم خدمات ويعمل لفترات طويلة يوميا، ونشكر كل الذين قدموا ساهموا، وطبعا الرئيس دبوسي، على هذا الدعم".أضافت :" نحن كلجنة محافظة الشمال امام أزمة النزوح، وليس فقط المواطنين اللاجئين إلينا من الجنوب والبقاع هم المتضررون، بل الكل متضرر وهناك ضغط كبير على المدينة، ولهذا سنحاول مع فريق عمل غرفة عمليات المحافظة عقد اجتماع مع فريق عمل لجنة إدارة الأزمات في بلدية طرابلس و"الكول سنتر" لوضع خطط مبسطة لتنسيق العمل ونصل الى نتيجة إيجابية أفضل، وشكرا للدكتور يمق على كل هذا الجهد".السيدكلمة الختام كانت للنقيب السيد، الذي قال :" نحن كاتحاد عمالي نشكر بلدية طرابلس على هذا العمل، ونشكر الرئيس الدكتور رياض يمق الذي لايكل ولا يمل من أجل حقوق طرابلس وإيصال حقوق الاخوان النازحين من اي فئة كانوا، وحتى حقوق الطرابلسيين والشماليين، ونشكر الأستاذ دبوسي الذي دعم هذا المشروع الذي حتما سيقدم خدمات كبيرة لكل الناس، كما نشكر الأستاذة إيمان الرافعي على رأس لجنة إدارة الكوارث والتي تتابع 24/24، ونحن نتمنى من كل البلديات انشاء مراكز ل "كول سنتر" كما فعلت بلدية طرابلس، لأن النازحين القاطنين في المنازل هم بحاجة للمساعدة التي تصل إلى طرابلس أوالشمال لضبط الأمور وعدم تفلتها، وطبعا هنا توجد المصداقية لدى الدكتور رياض يمق والأستاذة ايمان الرافعي".