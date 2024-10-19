عن "احتلال لبنان".. هذا ما ورد في صحيفة إسرائيلية

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، اليوم السبت، تقريراً جديداً تحدثت فيه عن آفاق الجبهة في لبنان وذلك مع قيام إسرائيل بتنفيذ عملية توغل برّي في جنوب لبنان حيث تدور مواجهات كبيرة مع "حزب الله".

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وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه بعد قيام إسرائيل باستهداف قادة حركة "حماس" و"حزب الله"، بدأ الدبلوماسيون حول العالم بالدعوة إلى الاستفادة من الوضع الحالي وتعزيز خيار التسوية، كما أن الكثيرين أعربوا عن انزعاجهم من الخطط الإسرائيلية التي تتحدث عن استمرار العمليات العسكرية في غزة ولبنان.

ووفقاً للصحيفة، فإن بعض الدبلوماسيين قالوا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يأخذ في الاعتبار تأثير وقف إطلاق النار على الإنتخابات الأميركية المقررة مطلع شهر تشرين الثاني المُقبل، كما أنهم يرون أن أي انفراج في المحادثات وعلى صعيد التسويات، سيساعد المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس خلال السابق الانتخابي، لكن نتنياهو يفضل التعامل مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وتنقلُ الصحيفة عن أحد كبار الدبلوماسيين الغربيين قوله إنه "إسرائيل نجحت في إخراج حزب الله من القوة التي كان عليها، وبالتالي يتعين اغتنام الفرصة والذهاب إلى تسوية في لبنان خصوصاً بعد عمليات استخباراتية وعسكرية كبيرة نفذتها إسرائيل".

ووفقاً للصحيفة، فإن الدبلوماسي الغربي أعرب عن قلقه من أن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان سوف تتعمق وتتسب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين اللبنانيين وأيضاً في صفوف قوّة اليونيفيل، مشيراً إلى أن القلق كبير من "تورط إسرائيل في لبنان".

وبحسب "يديعوت"، فقد قالت إسرائيل إنها ستنفذ عملية تستمرّ لعدة أيام، لكن ذلك قائم منذ أكثر من أسبوعين فيما العمليات تتعمق أكثر وأكثر. وهنا، يقول الدبلوماسي الغربي: "نخشى أن نستيقظ بعد 6 أشهر ونرى إسرائيل ما زالت تجلس في لبنان وتقاتل هناك".

ويقول الدبلوماسي الغربي إن "هناك رغبة دولية لتوسيع ولاية اليونيفيل، لكن من أجل ذلك يجب الذهاب إلى المفاوضات"، معتبراً أن "أي احتلال للبنان سيكونُ خطأ كبيراً وسيُعطي مبرراً لحزب الله لمواصلة العمل".

وأعرب الدبلوماسي المتحدث عن "خيبة أمله" من أسلوب العمل الذي تعتمده إسرائيل، وقال: "للأسف، إنهم لا يتحدثون مع أحد. لهذا السبب ترفض قوات اليونيفيل إخلاء مواقعها في نقاط حدودية متقدمة في جنوب لبنان. هذا الأمر هو ضد تفويض عملها في لبنان، كما أن الإخلاء سيكون إذلالاً للمُجتمع الدولي من ناحية أخرى".

وأكد الدبلوماسي، وفق "يديعوت"، أنه على الرغم من الضربات القاسية التي تعرّض لها "حزب الله"، إلا أنّ الأخير لديه قيادة يمكنها اتخاذ القرارات إذا لزم الأمر، وأضاف: "هناك تفاهم في المجتمع الدولي حول خطورة التهديد الذي يمثله حزب الله. نحن في خطر التورط، والعملية التي كان من المفترض أن تستمر بضعة أيام يمكن أن تستمر لعدة أشهر. من الواضح للجميع أن المطلوب هو حلّ آخر لجنوب لبنان، لأنه لا يجوز السماح للمشكلة القائمة بالتجدّد، ويتعين على الغرب أن يدرس كيف سيساهم في الحل والمفاوضات ستفعل ذلك".

واعتبر الدبلوماسي أن "الاحتلال الإسرائيلي للبنان سيكون خطأ، لأنه سيعطي حزب الله مبررات للتحرك"، وأضاف: "كذلك، فإن عدم حديث إسرائيل مع أحد هو خطأ، وإسرائيل لن تُحقق كل أهدافها في لبنان. لقد حقّقت نجاحاً ضد حزب الله ويجب أن تستخدم هذا الأمر كوسيلة ضغط للوصول إلى اتفاق".

