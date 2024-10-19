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لبنان

المديرية العامة للتعليم العالي تطلب من طالبي المعادلات التقدم بملفاتهم الورقية

Lebanon 24
19-10-2024 | 05:28
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أعلن المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، في بيان، أنه "في إطار تسهيل إنجاز طلبات المعادلات الجامعية المقدمة إلى أمانة سر المعادلات في التعليم العالي، ‎تطلب المديرية العامة للتعليم العالي من جميع الذين تقدموا بطلبات معادلة جامعية عن الفترة التي سبقت شهر أيلول من العام 2024 التقدم بملفاتهم الورقية، كاملة ومصدقة وفق الأصول، كما هو مبين في الدليل التوجيهي الخاص لتقديم طلبات المعادلة الجامعية، إلى المديرية العامة للتعليم العالي في المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي، الطابق السادس (الأونيسكو - بيروت) خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2024 ضمن الدوام الرسمي".
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