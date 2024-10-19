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لبنان

غادرا مكان اقامتهما ولم يعودا لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنهما شيئًا؟

Lebanon 24
19-10-2024 | 05:37
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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي: 
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودَين:
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- ناصر إبراهيم (من مواليد عام 1971، سوري) 
 وصُهره:
-محمود عبيد (من مواليد عام 1992، سوري)  
اللّذَين غادرا بتاريخ 17-10-2024 مكان اقامتهما الكائن في محلة بعاصير قضاء الشوف متوجّهَين الى محلة اكروم قضاء عكار بهدف العمل، ولم يعودا لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم:623585-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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