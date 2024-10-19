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لبنان

عبدالله: الشكر لباكستان على وقوفها إلى جانب لبنان

Lebanon 24
19-10-2024 | 05:47
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كتب النائب بلال عبد الله على منصة "إكس": "الشكر لباكستان حكومة وشعبا، على الوقوف إلى جانب لبنان في محنته، عبر المساعدة الإغاثية والصحية المرسلة، والتي تعبر عن تضامن الدولة الصديقة، ودعمها لصمود شعبنا في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر".
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عبدالله

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