عبدالله: الشكر لباكستان على وقوفها إلى جانب لبنان

كتب النائب بلال عبد الله على منصة "إكس": "الشكر لباكستان حكومة وشعبا، على الوقوف إلى جانب لبنان في محنته، عبر المساعدة الإغاثية والصحية المرسلة، والتي تعبر عن تضامن الدولة الصديقة، ودعمها لصمود شعبنا في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر".

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