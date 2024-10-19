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لبنان

محمد تُوفي متأثراً بإصابته... مجهولون أطلقوا النار عليه أثناء نومه

Lebanon 24
19-10-2024 | 06:31
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‎أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة السوريّ محمد سواس متأثراً بإصابته، بعدما كان دخل مجهولون إلى منزله أثناء نومه في مبنى البلطجي في منطقة جبل البداوي يوم أمس، وأطلقوا النار عليه.
 
 
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