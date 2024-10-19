محمد تُوفي متأثراً بإصابته... مجهولون أطلقوا النار عليه أثناء نومه

‎أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة السوريّ محمد سواس متأثراً بإصابته، بعدما كان دخل مجهولون إلى منزله أثناء نومه في مبنى البلطجي في منطقة جبل البداوي يوم أمس، وأطلقوا النار عليه.

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