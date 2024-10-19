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لبنان

قتلى وجرحى... "حزب الله" استهدف دبابة إسرائيليّة في زرعيت

Lebanon 24
19-10-2024 | 06:37
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‏دبابة ميركافا في مستعمرة زرعيت بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح".‏
 
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