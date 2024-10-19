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لبنان

إنفجار جسم في بورة للحديد في فنيدق

Lebanon 24
19-10-2024 | 06:53
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انفجر جسم في بورة للحديد في بلدة فنيدق - عكار، أدى الى سقوط جريحين سوري ولبناني.
 
 
وافيد أن اصابة السوري حرجة وتم نقلهم الى المسشفى للعلاج.

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وعُلم أن المصابين يعملون في جمع الحديد أقدموا على احضار الجسم من الهرمل وبداوا بتقطيعه مما ادى الى انفجاره. (الوكالة الوطنية)
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