عن لبنان وغزة.. هذا ما أعلنته "الخارجية الأميركية"

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، سامويل وربيرغ، أنّ الولايات المتحدة تركز جهودها حاليًا لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بعد استهداف إسرائيل لزعيم "حماس" يحيى السنوار.

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وفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال وربيرغ إنّ "السنوار كان يقف عائقاً أمام إتمام إطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب"، لافتا إلى أن "أميركا مستمرة في اتصالاتها مع الوسطاء في مصر وقطر وكذلك إسرائيل من أجل وقف الحرب في غزة".

وأضاف: "يجب أن نرى أولا من سيقود مفاوضات (حماس) بعد مقتل السنوار، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى اتصالات خلال الساعات الماضية مع نظرائه في قطر والمملكة العربية السعودية".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن السنوار لم يكن الوحيد العائق أمام الوصول لاتفاق حول الحرب في غزة ولكن الحكومة الإسرائيلية أيضًا كانت تتحمل جزءًا من الأزمة، قائلا: "سمعنا أكثر من مرة على لسان مسؤولين أميركيين أن الوصول لاتفاق يجب أن يصحبه إرادة سياسية من الجانبين".

تنفيذ القرار 1701

وفي ما يتعلق بحرب لبنان وإسرائيل، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "بالرغم من أن أميركا ترى ضرورة ملحة لوقف الحرب في غزة، ترى أيضا ضرورة وقف الحرب في لبنان والالتزام بالقرار الأممي 1701".

وختم: "يجب على كل الأطراف احترام هذا القرار سواء في لبنان أو إسرائيل". (المشهد)