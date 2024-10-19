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لبنان

سعد الحريري في ذكرى اللواء الحسن: لن ننسى

Lebanon 24
19-10-2024 | 06:55
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كتب الرئيس سعد الحريري  في الذكرى الثانية عشرة لاغتيال اللواء وسام الحسن عبر حسابه على منصة "إكس": "رحم الله الصديق والأخ اللواء الشهيد وسام الحسن. 12 عاما على الغياب…لن ننسى".
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الحريري

وسام الحسن

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