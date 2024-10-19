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لبنان

رسالة غير عادية من "حزب الله".. ماذا يعني إتّهام إسرائيل لإيران بمُحاولة إغتيال نتنياهو؟

Lebanon 24
19-10-2024 | 07:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ مصدراً في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إيران حاولت اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية، وذلك عقب استهداف مسيرة لمنزله في قيساريا.

وفي هذا السياق، قال محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كناعنة إنّ "هذه القراءة الإسرائيلية خطيرة للغاية. إسرائيل ترى استهداف قيساريا على أنه محاولة اغتيال لنتنياهو وليس رسالة عادية من حزب الله".
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وأضاف أنّ "إلقاء التهمة على إيران له عدة تداعيات، قد تبدأ من تحميل إيران المسؤولية أمام العالم باستهداف رمزا للحكومة الإسرائيلية. وقد يكون سقف التداعيات أكبر بكثير، وهنا نتحدث عن الرد بالمثل على إيران واستهداف مسؤولين إيرانيين على أراضي إيرانية من المرشد على خامنئي حتى رئيس الحكومة أو غيرهم".
وقال: "ستكون هناك اتصالات أميركية بإسرائيل للتأكد من أن الأهداف التي تم الاتفاق عليها بشأن الضربة الإسرائيلية لن تتغير". (سكاي نيوز)
 
 
 

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