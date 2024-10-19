الأب إيلي خنيصر: هكذا سيكون طقس لبنان الأسبوع المقبل

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نشر المتخصص في الاحوال الجوّية الأب إيلي خنيصر تقريره بشأن الطقس في لبنان والمنطقة ليومَي الأحد والإثنين 20 و21 تشرين الأول 2024، وجاء فيه:يتأثر الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بطقس معتدل سببه تيارات دافئة تتمدد من صحراء سيناء والاردن نحو جنوب تركيا، الأمر الذي سيُضفي على لبنان اجواءاً معتدلة طيلة الاسبوع المقبل، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية لهذا الوقت، بالمقابل تتعرض فرنسا وايطاليا لعبور منخفضات جوية تسبب في الكثير من المناطق هطولات غزيرة وقد ساهمت بتشكل السيول الجارفة وسط فرنسا وجنوبها، وستطال ايطاليا وتونس خلال هذين اليومين ويُتوقّع ان تتشكل الفيضانات في العديد من المناطق.امّا بالنسبة للقطب الشمالي، فقد بدأ نشاطه هذا الموسم وضوب كندا والولايات المتحدة الاميركية (الولايات الوسطى والشرقية) وحوض البحر الاسود وسيشمل نشاطه الاسبوع المقبل شمال وشرق اوروبا وغرب اسيا وستترافق التيارات القطبية مع تساقط الثلوج وتدمي بدرجات الحرارة، وقد تكون هذه المؤشرات بمثابة خطوط عريضة حول شتاء قاسي للقارة الاوروبية ومناطق غرب آسيا وشرقها.بالعودة الى طقس لبنان، خريفي معتدل يستمر خلال الاسبوع المقبل بين مشمس وصافي الى قليل الغيوم.الحرارة على الساحل: 28-29 نهاراً و 22 ليلاًفي البقاع: 26 نهاراً و 18 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 17 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 18 نهاراً و 09 ليلاًالرياح: شمالية سرعتها 10 كم في الساعة، تشتد ساحلا لتلامس 45 في الجنوبالضغط الجوّي: 1020hpaالرطوبة: 45-55 % ساحلاحالة البحر : منخفض الموجحرارة المياه 28 درجة.