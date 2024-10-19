لقاء زراعي في غرفة طرابلس لبحث تطوير القطاع ودعم المزارعين

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عُقد إجتماع في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، برئاسة رئيس الغرفة توفيق دبوسي، وذلك ضمن إطار إستكمال زيارة وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن.حضر الاجتماع فاعليات ونقابات زراعية من محافظتي الشمال وعكار، بالإضافة إلى الجمعية التعاونية للبيوت المحمية في الشمال برئاسة عمر صوفان، وبحضور المستشار مقبل ملك.وأكد الرئيس دبوسي "أهمية التعاون بين غرفة طرابلس ووزارة الزراعة لدعم المزارعين، توسيع المساحات الزراعية، وزيادة الإنتاج لتأمين الأمن الغذائي الوطني"، مشددا على "توفير الحوافز التي تساهم في تجاوز الأزمات التي يواجهها القطاع الزراعي، عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الإقتصاد الوطني".من جهته، أشار صوفان إلى "ضرورة إجراء مسوحات زراعية عاجلة وتوفير الدعم اللازم للجمعيات الزراعية، مع التأكيد على ضبط جودة السلع المستوردة عبر المعابر الحدودية ومنع استخدام مستوعبات الفلين للحفاظ على الصحة والبيئة".