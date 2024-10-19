بوريل: يتعيّن مراجعة مهمة "اليونيفيل"

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اقترح نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم السبت، تعزيز تفويض مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل".وقال بوريل، متحدثاً على هامش قمة دفاعية لمجموعة السبع في نابولي في إيطاليا: "لا يمكنهم التصرف بشكل مستقل، إنه بالتأكيد دور محدود. يمكن النظر في توسيع الدور. ولكن هذا يتطلب قراراً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وتابع قائلاً: "يجب أن تحظى قوات الأمم المتحدة بالاحترام في أنحاء العالم. ربما يتعين مراجعة مهمة قوة اليونيفيل لكن أول شيء يجب فعله هو وقف إطلاق النار"، مضيفاً أن الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن اليونيفيل.في سياق آخر قال بوريل إن وقف إطلاق النار يمثل أولوية في الشرق الأوسط، معتبراً أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار على يد القوات الإسرائيلية قد يفتح "أفقاً جديداً" لوقف إطلاق النار.وأضاف بوريل: "بعد مقتل السنوار أصبح هناك مشهد جديد، وعلينا استغلاله للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين والبحث عن أفق سياسي". (العربية)