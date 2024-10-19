السيسي: لوضح حدّ للحرب في لبنان وغزة

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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى "ضرورة وضع حد للحرب في غزة ولبنان، والمضي قدما بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات"، بحسب وكالة "روسيا اليوم".واستقبل السيسي، وفدا من مجلس النواب الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي.وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية، حيث حرص وفد الكونغرس على الاستماع إلى رؤية الرئيس حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم، وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية".وأوضح الرئيس المصري، في هذا السياق "ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدما بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة".