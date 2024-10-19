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لبنان

نقيب محامي طرابلس ووفد من مؤسسة اللواء الشهيد الحسن وضعوا اكاليل على ضريحي الحريري والحسن

Lebanon 24
19-10-2024 | 10:17
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زار نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن ووفد من مؤسسة اللواء الشهيد وسام الحسن، ضم الاستاذ زيد الحسن والدكتورة فدى مرعي الحسن، في الذكرى الثانية عشرة لإستشهاد اللواء وسام الحسن، ضريح اللواء الشهيد في بيروت، حيث قرأوا الفاتحة ووضعوا اكاليل من الزهور، إحياءً لذكراه على ضريحه وضريح مرافقه المؤهل اول احمد صهيوني.
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كما وضع المدير العام لقوى الأمن الداخلي ممثلاً بقائد شرطة بيروت العميد احمد عبله ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ممثلاً بالعميد سعد السمروط اكاليل من الزهور على ضريحي اللواء الشهيد ومرافقه.

كما وضع النقيب الحسن وعقيلته والحسن إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
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