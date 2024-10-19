نقيب محامي طرابلس ووفد من مؤسسة اللواء الشهيد الحسن وضعوا اكاليل على ضريحي الحريري والحسن

Advertisement

زار نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن ووفد من مؤسسة اللواء الشهيد وسام الحسن، ضم الاستاذ زيد الحسن والدكتورة فدى مرعي الحسن، في الذكرى الثانية عشرة لإستشهاد اللواء وسام الحسن، ضريح اللواء الشهيد في بيروت، حيث قرأوا الفاتحة ووضعوا اكاليل من الزهور، إحياءً لذكراه على ضريحه وضريح مرافقه المؤهل اول احمد صهيوني.كما وضع المدير العام لقوى الأمن الداخلي ممثلاً بقائد شرطة بيروت العميد احمد عبله ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ممثلاً بالعميد سعد السمروط اكاليل من الزهور على ضريحي اللواء الشهيد ومرافقه.كما وضع النقيب الحسن وعقيلته والحسن إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.