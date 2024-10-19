Advertisement

لبنان

بالأرقام.. "الصحة" تعلن عدد الشهداء في لبنان إثر العدوان الإسرائيليّ

Lebanon 24
19-10-2024 | 11:20
A-
A+
Doc-P-1265078-638649593756748044.jpg
Doc-P-1265078-638649593756748044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، اليوم السبت، أنّ  غارات العدو الإسرائيلي على لبنان خلال الساعة الـ48 الماضية أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:
 
- الجنوب:  11 شهداء و 95 جريحا
Advertisement
-  النبطية: 23 شهيدا و 93 جريحا
-  البقاع:  شهيد واحد و 9 جرحى 
-  بعلبك الهرمل: شهيد واحد و 12 جريحا

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء ارتفع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى تاريخ 18 الجاري إلى 2448، فيما عدد الجرحى بلغ 11471.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-10-19
16:57 | 2024-10-19
16:44 | 2024-10-19
16:27 | 2024-10-19
16:03 | 2024-10-19
15:38 | 2024-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24