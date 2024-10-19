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لبنان
بالأرقام.. "الصحة" تعلن عدد الشهداء في لبنان إثر العدوان الإسرائيليّ
Lebanon 24
19-10-2024
|
11:20
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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، اليوم السبت، أنّ غارات العدو الإسرائيلي على لبنان خلال الساعة الـ48 الماضية أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:
- الجنوب: 11 شهداء و 95 جريحا
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- النبطية: 23 شهيدا و 93 جريحا
- البقاع: شهيد واحد و 9 جرحى
- بعلبك الهرمل: شهيد واحد و 12 جريحا
وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء ارتفع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى تاريخ 18 الجاري إلى 2448، فيما عدد الجرحى بلغ 11471.
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