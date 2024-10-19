بالأرقام.. "الصحة" تعلن عدد الشهداء في لبنان إثر العدوان الإسرائيليّ

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، اليوم السبت، أنّ غارات العدو الإسرائيلي على لبنان خلال الساعة الـ48 الماضية أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:



- الجنوب: 11 شهداء و 95 جريحا

Advertisement - النبطية: 23 شهيدا و 93 جريحا

- البقاع: شهيد واحد و 9 جرحى

- بعلبك الهرمل: شهيد واحد و 12 جريحا



- الجنوب: 11 شهداء و 95 جريحا- النبطية: 23 شهيدا و 93 جريحا- البقاع: شهيد واحد و 9 جرحى- بعلبك الهرمل: شهيد واحد و 12 جريحا

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء ارتفع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى تاريخ 18 الجاري إلى 2448، فيما عدد الجرحى بلغ 11471.