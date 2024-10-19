وزراء دفاع مجموعة السبع: لدعم "اليونيفيل" في لبنان

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وقال وزراء دفاع مجموعة السبع، في بيان: "ندعو جماعة الحوثي اليمنية إلى التوقف على الفور عن إجراءاتهم التصعيدية التي تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، والإفراج الفوري عن السفينة (جلاكسي ليدر) وطاقمها".وأضاف البيان، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن وزراء دفاع مجموعة السبع يؤكدون أهمية دعم قوات "يونيفيل" والقوات المسلحة اللبنانية في دورهما في ضمان استقرار وأمن لبنان.واجتمع وزراء الدفاع من دول مجموعة السبع، السبت، في نابولي، وسط التصعيد في الشرق الأوسط حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد "حزب الله" في لبنان، وضرباته على قطاع غزة بعد قتل زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار.وأدرجت إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع، على جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي يستمر ليوم واحد، النزاع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، فضلاً عن الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.