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لبنان

شهيد من "الهيئة الصحية" باستهداف دراجته في صديقين

Lebanon 24
19-10-2024 | 13:40
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استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، دراجة نارية في بلدة صديقين - جنوب لبنان.
 
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن القصف أسفر عن استشهاد شخص كان على متن الدراجة، وهو مُسعف في الهيئة الصحية الإسلاميّة.
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