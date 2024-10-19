شهيد من "الهيئة الصحية" باستهداف دراجته في صديقين

استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، دراجة نارية في بلدة صديقين - جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن القصف أسفر عن استشهاد شخص كان على متن الدراجة، وهو مُسعف في الهيئة الصحية الإسلاميّة.