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وعرف أن عملية الخطف جاءت نتيجة خلافات مادية مع اهالي الطفلة المذكورة، وقد تمّت إحالة الموقوف إلى القضاء المختص للتحقيق معه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.