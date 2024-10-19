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لبنان

عملية نوعيّة لـ"المعلومات" تُحرّر طفلة من الخطف.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
19-10-2024 | 14:22
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تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وبعد عملية نوعية ورصد وتعقب، من تحرير الطفلة "ر.ن" البالغة من العمر سنتين ونصف والقاء القبض على الخاطف السوري "م.ح" مكتوم القيد وذلك في بلدة حرار العكاريّة.
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وعرف أن عملية الخطف جاءت نتيجة خلافات مادية مع اهالي الطفلة المذكورة، وقد تمّت إحالة الموقوف إلى القضاء المختص للتحقيق معه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
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