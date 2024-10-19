إيران: "حزب الله" استهدف منزل نتنياهو وليس نحن

أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أنه لا صلة لطهران بالهجوم على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن استهداف المنزل نفذه حزب الله.



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كما أشارت إلى أن "إيران قد ردت سابقاً على إسرائيل".